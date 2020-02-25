İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolda mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı

Van’ın Erciş ilçesinde tipi ve fırtınadan dolayı yolda yaklaşık 2 saat mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde tipi ve fırtınadan dolayı yolda yaklaşık 2 saat mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.


Erciş ilçesi Düvenci Mahallesine bağlı Çağdaş mezrası ilkokulunda öğretmenleri, şehir merkezine gittikleri sıra ilçeye 40 kilometre kala tipiye yakalandılar. Yolun aşırı tipiden dolayı kapanmasıyla mahsur kalan öğretmenler Erciş belediyesini aradılar. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatı ile bölgeye iş makinesi sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik mahsur kalan öğretmenler yolun açılması ve ekiplerin yardımı ile ilçe merkezine ulaştılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.