Yoldan çıkan minibüs kara saplandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar nedeniyle yoldan çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Geçtiğimiz hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Çığ tehlikesi nedeni ile Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatılırken, Van'a ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinde sağlanıyor. Bu gün Bahçesaray ilçesinden Bitlis'in Hizan ilçesine gitmekte olan E.S. yönetimindeki 65 V 3774 plakalı yolcu minibüsü, Kalkanlı köyü yakınlarında kayganlaşan yolda virajı alamayarak yoldan çıktı. İçerisinde 12 yolcu bulunan minibüs şarampole yuvarlanmak üzereyken kara saplandı. Kimsenin yaralanmadığı kazada, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu minibüs bulunduğu yerden çıkarıldı.