İhlas Haber Ajansı

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Yoldan çıkan taksi takla attı, donma tehlikesi geçiren sürücü yaralı kurtarıldı

Van’ın Çaldıran ilçesinde tipi nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yoldan çıkan taksinin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde tipi nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yoldan çıkan taksinin takla atması sonucu sürücü yaralandı. Donma tehlikesi geçiren sürücü ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı



Alınan bilgilere göre kaza, ilçe merkezine yakın bir bölgede meydana geldi. Abdulcabbar Avcı yönetimindeki ticari taksi, yoğun tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kar ve tipi nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile sağlık ve jandarma ekipleri, 1,5 saatlik çalışmanın ardından yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Donma tehlikesinden kurtarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler ise bölgeden ayrıldı.

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