İhlas Haber Ajansı

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Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Van’ın Çaldıran ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isterken bir aracın çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isterken bir aracın çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Doğubayazıt yolu üzerinde meydana geldi. 3 Nisan Anadolu Lisesi öğrencilerinden M.E., okul çıkışı yolun karşısına geçmek isterken, plakası öğrenilemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar tarafından Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan M.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazaya karışan sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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