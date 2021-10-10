Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

Van'ın Muradiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Erciş karayolu üzerindeki Keçikıran Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Van'dan Erciş istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 28 ABT 755 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.B. (73) isimli şahsa çarptı. M.B. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Karakol Komutanlığı ekipleri tarafında ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. M.B.'nin cenazesi Muradiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.