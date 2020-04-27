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‘Yöresel Van Türküleri Yarışması' başvuru süresi uzatıldı

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Yöresel Van Türküleri Yarışması’nın son başvuru tarihi 4 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Yöresel Van Türküleri Yarışması'nın son başvuru tarihi 4 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı.


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Van'ın yerel kültürünü teşvik etmek ve mahalli genç yeteneklere imkan tanımak üzere düzenledikleri ‘Yöresel Van Türküleri Yarışması'na katılmak isteyenler için başvuru süresini uzattıkları belirtildi. Açıklamada, “Katılımcılar, 4 Mayıs 2020 tarihine kadar 1-7 dakika arasında çektikleri Van yöresine ait türkülerle kultur@ipekyolu.bel.tr adresine başvuruda bulunabilecek.


Katılımcılar ayrıca İpekyolu Belediyesine ait 0538 963 65 65 numaralı WhatsApp iletişim hattına da çektikleri videoları gönderebilecek. Yarışmada birinciliği elde eden yarışmacıya yarım altın, ikinciliği elde edene çeyrek altın, üçüncülüğü elde edecek kişiye de bağlama hediye edilecek” denildi.

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