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Yükümlüler profesyonel oyuncuları aratmadı

Van’da denetimli serbestlikten yaralanan yükümlülerin sahnelediği “İnsanoğlu” adlı tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.

Van'da denetimli serbestlikten yaralanan yükümlülerin sahnelediği “İnsanoğlu” adlı tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.


Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce denetim serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim ve iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında daha önce Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, yükümlüler bir tiyatro oyununda sahne aldı. Yükümlülerin Van Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelediği “İnsanoğlu” adlı tiyatro gösterisiyle profesyonel oyuncuları aratmadı.


Yükümlülerin tiyatro oyununu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Devlet Tiyatroları Müdiresi Azade Küçükaycan, Van Denetimli Serbestlik Şefi Erkan Yıldırım, kurum amirleri ile vatandaşlar izledi.


Tiyatro gösterisi protokol üyeleri ve gösterime katılanlar tarafından ilgiyle izlenirken, program sonunda Vali Bilmez tarafından katkıda bulunanlara teşekkür plaketi verildi.

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