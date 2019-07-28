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Yürüme engelli genç akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

VAN (İHA) – Van’da geçirdiği kaza sonucu yürüyemez hale gelen Kasım Koşar, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanya ile akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.

VAN (İHA) – Van'da geçirdiği kaza sonucu yürüyemez hale gelen Kasım Koşar, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanya ile akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.


Elektrik akımına kapılarak her iki ayağını kaybeden 28 yaşındaki Kasım Koşar için sosyal medya fenomeni ‘Vanlı Amcan' harekete geçti. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve ihtiyaç sahibi birçok aileye umut olan Vanlı Amcan, sosyal medya hesabından elektrik akımına kapılarak her iki ayağını kaybeden Kasım Koşar için yardım çağrısında bulundu. Paylaşım sonucu harekete geçen bir hayırsever, 5 yıldır yürüyemeyen Koşar'a akülü tekerlekli sandalye gönderdi. Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde ikamet eden Koşar, akülü tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 5 yıl sonra istediği yere rahat gidebilmenin sevincini yaşayan genç, yaptığı paylaşımla ihtiyacına kavuşmasını sağlayan sosyal medya fenomeni 'Vanlı Amcan'a ve hayırseverlere teşekkür etti.

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