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Yuvadan düşen yavru kuşa şefkat eli

Van’ın Çaldıran ilçesinde yuvadan düşen yavru kuş, itfaiye ekiplerinin şefkatli elleriyle yeniden yuvasına bırakıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yuvadan düşen yavru kuş, itfaiye ekiplerinin şefkatli elleriyle yeniden yuvasına bırakıldı.


İlçenin Kışla Mahallesi Eryıldırım Küme Evleri bölgesinde ikamet eden duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Metrelerce yükseklikteki yuvasında düşen ve uçamadığı için özellikle kedilerin hedefinde olan yavru kuşu teslim alan itfaiye ekibi, itfaiye aracının merdiveniyle yuvaya ulaştı. Yavru kuş, itfaiye ekibinin şefkatli ellerinden yeniden yuvasına kavuştu.

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