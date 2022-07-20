Yüzücüler Kuzu Adası'ndan Akdamar'a kulaç açtı

Van Denizi Yüzme Festivali'nin dördüncü gününde Kuzu Adası'ndan Akdamar Adası'na kulaç açan 10'larca lisanslı yüzücü, yaklaşık 5 kilometrelik alanı yüzerek geçti.

Van Gölü'nün tanıtımına katkı sağlamak, yerli ve yabancı turistlerin Van'a ilgisini artırmak ve Van Gölü'ndeki saklı güzellikleri keşfetmek amacıyla büyükşehir belediyesi tarafından ilk defa düzenlenen ‘1. Van Denizi Yüzme Festivali' renkli görüntülerle sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Van Gölü Aktivistlerinin katılımıyla gerçekleştirilen festival, Çarpanak Adası'nda yapılacak yüzme etkinliği ile sürecek.

“Van Gölü'nde yüzmek çok güzel”

Manisa'dan katılan bedensel engelli yüzücü Mehmet İleru, Van Gölü'nde yüzmenin keyifli olduğunu belirterek, “Yaklaşık 10 yıldır bedensel engelli yüzme etkinliklerine katılıyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin farklı illerini otostopla geziyorum. Bu tür aktivitelerin engel tanımadığını düşünüyorum. Van Gölü'nde yüzmek çok güzel. İlk defa yüzdüm. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapan Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

Kuzu Adası'ndan Akdamar Adası'na yüzerek ulaşan Ali Akgül de, Van Gölü'nden ilk defa yüzdüğünü belirterek, “İstanbul'dan katılıyorum. Kuzu Adası'ndan Akdamar Adası'na yaklaşık 4 bin 500 metrelik mesafeyi 1 saat 49 dakikada yüzerek geldim. İlk buraya varan ben oldum. Bu etkinlikte yer aldığım için mutluyum, sevinçliyim benim için güzel bir etkinlik oldu. Van Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Van'a ve Van Gölü'ne hayran kaldığını belirten Arfa Balaban ise Van'ın doğasıyla kültürüyle harika bir şehir olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yüzücü ve aktivistlerin ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar sabah saatlerinde Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle belirlenen alanlardan alınarak etkinliklere ücretsiz olarak taşınıyor.

Festivalin 23 Temmuz Cumartesi gününe kadar farklı rotalarda devam edeceği bildirildi.