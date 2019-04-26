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YYÜ Rektörü Şevli'den, Vali Bilmez'e ziyaret

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) yeni Rektörü Prof.

Dr. Hamdullah Şevli, Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.


Cumhurbaşkanlığı'nın 17 Nisan 2019 tarihli kararnamesiyle Van YYÜ rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Rektör Şevli, daha sonra Vali Bilmez'in makamına geçerek bir süre burada görüştü. Rektör Şevli, kendisini kabul eden Vali Bilmez'e teşekkür ederken, Vali Bilmez ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Van'a hizmet adına üniversiteye her konuda destek vereceklerini dile getirdi.


Vali Mehmet Emin Bilmez, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye, ziyaret anısına hediye taktim etti.

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