YYÜ sporcuları kupalarını Rektör Şevli'ye verdiler

Dr. Hamdullah Şevli'ye sundu.

Hatay'da 14 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen "1. Lig Salon Futbol Turnuvası"na katılan YYÜ Erkek Salon Futbol Takımı 2'inci oldu. 1. ligde oynamaya devam edecek olan takım, aldıkları kupayı Rektör Şevli'ye sundu. YYÜ Bayan Salon Futbol Takımı ise Süper Lig'e çıkabilmek için önümüzdeki günlerde Aydın'da yapılacak Play-Of maçlarına katılmaya hak kazandı.

YYÜ sporcularını makamında kabul eden Rektör Şevli, takımların başarılarından dolayı kendilerini kutlayarak, "Üniversite yönetimi olarak tüm sporcularımıza her zaman destek vereceğiz. Üniversitede sadece bilimsel çalışmalara değil sportif ve kültürel faaliyetlere de yönetim olarak elimizden gelen desteği sunacağız. Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Ziyarette antrenörler Kemal Sargın, Ferhat Yıldırımçakar, Erdal Tanhan, Ergin Aslan ve sporcular hazır bulundu.