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YYÜ'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" konulu resim sergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü tarafından organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" konulu resim sergisi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde açıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü tarafından organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" konulu resim sergisi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde açıldı.


15 Temmuz hain darbe girişiminin yaklaşan yıldönümü nedeniyle Van YYÜ Rektörlüğü tarafından bir dizi etkinlik organize edildi. Etkinliklerin ilki, FETÖ'nün hain darbe girişimi karşısında ortaya konulan kahramanlığın herkesin hafızasında canlı tutulması ve görsel olarak daha etkili bir biçimde anlatılabilmesi amacıyla organize edilen resim sergisi oldu. Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde açılan ve Doç. Dr. Seyhan Kalaycı ile Öğretim Görevlisi Halit Yabalak'ın öğrencilerinin yağlı boya resimlerinden oluşan sergi vatandaşların beğenisine sunuldu.


30 yağlı boya eserden oluşan sergi, 10-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında açık olacak.

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