YYÜ'de Engelliler Haftası etkinliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü tarafından ortaklaşa "Engelliler Haftası" nedeniyle bir program düzenledi.

YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, sadece üniversitedeki engellilerle değil tüm engelli vatandaşlara ihtiyaç duydukları anda yardım elini uzatmak, teşvik emek, gayretlerini takdir etmek, sorunlarının çözümüne destek olmak ve her adımda onların yanında olarak hayatlarını kolaylaştırmanın herkesin görevi olduğunu söyledi. Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak, aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermenin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Rektör Şevli, "Sosyal devlet anlayışı gereği evrensel kriterler doğrultusunda engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak amacıyla spor, edebiyat, sanat, eğitim ve iş hayatına katılımlarını sağlamak ve desteklemek son derece önemlidir. Dolayısıyla üniversitemizde eğitim gören engelli kardeşlerimizin ilerde bir meslek edinip, üretken hale gelmeleri, kendine yetebilen bireyler olmaları ve toplumsal hayata katılımlarını görmek bizleri mutlu edecektir. Keza uygar bir toplum oluşturulmasının yolu, engelli kardeşlerimizi toplumun ayrılmaz birer parçası olarak görmekten geçer. Bu düşüncelerle Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalığı ve hassasiyeti arttırmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerime ve ailelerine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Van YYÜ Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Mengi ise, Engelliler Haftası'nın 10-16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olduğunu söyledi. Mengi, "Bu hafta engellilerin en temel ve evrensel hakları olan kimseye muhtaç olmadan yaşama eşit, etkin katılmaları, sorunlarına farkındalık oluşturma, var olan kanun ve düzenlemelerin tartışılarak yeniden gözden geçirilmesi ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi açısından önemlidir. Engelliliğin yalnızca engellileri değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, tanıdan iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar topyekûn bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal bir sorun olduğuna ve sosyal bir olgu niteliği taşıdığına inanıyoruz" dedi.

İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Çelik ise, üniversite öğrencisi öğretmen adaylarına yönelik "Engelli Bireylerin Ergenlik Sürecinin Yöneltilmesi" konulu bir sunum yaptı.

Sunumun ardından Van YYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Öğretmenliği öğrencilerinin müzik dinletisi ile devam eden etkinlik gezilen sergi ile sona erdi. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, Van İl Müftü Vekili Sebahattin Kesti, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ve Müdür Yardımcısı Fikret Yavuz, İpekyolu İlçesi Engelsiz Yaşam Akademisi Müdürü Ömer Durmiş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.