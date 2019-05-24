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YYÜ'de “Geleneksel Sanattan İzler” sergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim iş Öğretmenliği Anabilimdalı Seçmeli Sanat Atölye öğrencilerinin "Geleneksel Sanattan İzler" konulu sergisi sanatseverlerle buluştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim iş Öğretmenliği Anabilimdalı Seçmeli Sanat Atölye öğrencilerinin "Geleneksel Sanattan İzler" konulu sergisi sanatseverlerle buluştu.


Dr. Öğretim Üyesi Seyhan Mercan Kalaycı danışmalığında Seçmeli Sanat Atölye dersi alan öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları eserlerden oluşan sergi, Eğitim Fakültesi Mahire Bal Sergi Salonunda açıldı. YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Gökhan Oto, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çelik, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı açılış programı, serginin gezilmesinin ardından çekilen toplu fotoğrafla son buldu.


Büyük beğeni toplayan serginin, 22 - 24 Mayıs tarihleri arasında devam edeceği belirtildi.

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