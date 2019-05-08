YYÜ'de grafik tasarım sergisi

Eğitim Fakültesi Mahire Bal Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşan ve Dr. Öğretim Üyesi Meryem Deveci'nin Grafik Anasanat Atölye öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları eserlerden oluşan sergi, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çelik, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı açılış programı, serginin gezilmesi ardından çekilen toplu fotoğrafla son buldu.

Büyük beğeni toplayan serginin 7 - 10 Mayıs tarihleri arasında devam edeceği belirtildi.