YYÜ'de "Güneş Doğu'dan Doğar" konferansı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Urartu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından düzenlenen " Urartu Sohbetleri-Vl" kapsamında, Prof. Dr. Fahri Işık tarafından "Güneş Doğu'dan Doğar" konulu bir konferans verildi.

YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda Prof. Dr. Fahri Işık tarafından verilen "Güneş Doğu'dan Doğar" konulu konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Urartu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Hanifi Biber, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yaklaşık iki saat süren konferans, soru cevap kısmı ile son buldu.