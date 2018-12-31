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YYÜ'de ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) 405 personele ‘iş sağlığı ve güvenliği’ eğitimi verildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) 405 personele ‘iş sağlığı ve güvenliği' eğitimi verildi.


Van YYÜ ile Van İlkay Ortak Sağlık Güvenlik Birimi arasında yapılan sözleşme gereği sürekli işçi kadrosunda bulunan 85 çalışan ile taşeron elemanı iken kadroya alınan 320 personelin işe giriş sağlık muayeneleri, iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi ile ilkyardım temel eğitimi verildi.


Bir hafta süren eğitim programı açılışına katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini vurgu yaptı.


İlkay Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Genel Koordinatörü İş Güvenliği Uzmanı Kadri Salaz ise, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyet için başta Rektör Prof. Dr. Peyami Battal olmak üzere Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun, Güvenlik Şube Müdürü Nuray Haytabaşı ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

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