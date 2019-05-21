YYÜ'de "Milli Mücadele'nin 100. Yılı ve Atatürk Anısına" panel ve sergi

Van Yüzüncü Yıl (YYÜ) Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından "Milli Mücadele'nin 100. Yılı ve Atatürk Anısına" panel ve sergi düzenlendi.

Moderatörlüğünü Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Bekir Koçlar'ın yaptığı panele; Prof. Dr. Metin Ayışığı ve Dr. Öğretim Üyesi Sait Ebinç panelist olarak katıldı. Panelistlerin sunumunun ardından milli mücadelenin 100. yılı anısına düzenlenen karma serginin açılışı yapıldı.

YYÜ Prof. Dr. Nihat Bayşu Konferans Salonu'nda düzenlenen ve küratörlüğünü Halit Yabalak'ın yaptığı sergide 20 sanatçının yağlı boya, pastel, fotoğraf ve seramik gibi farklı tekniklerle hazırlanan eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Panel ve sergiye YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erhan Altıntaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.