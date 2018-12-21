YYÜ'de şiir ve müzik dinletisi

Öğretim Üyesi Nurcan Avşin'in yeni kitabının tanıtımı için şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Avşin'in yeni kitabı "Gelincik Tarlası'nın" tanıtımı için Cengiz Andiç Kültür Merkezinde şiir ve müzik dinletisi yapıldı. Programda müzisyen Arif Semih Taşdemir eşliğinde sevilen şarkıları seslendiren Avşin, kitabından okuduğu şiirlerle de davetlilere muhteşem bir gün yaşattı.

Etkinliğe YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.