YYÜ'nün güvenliği masaya yatırıldı

Valilik Alipaşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Bilmez, üniversitelerde çeşitli problemlerin yaşanabileceğini ve bu problemlerin kurumların koordinasyon içinde çalışmasıyla asgari seviyeye indirilebileceğine dikkat çekti.

Daha sonra Vali Bilmez, üniversitenin fiziki yapısı, öğrenci sayısı ve yıllara göre meydana gelen olaylar hakkında yapılan sunum eşliğinde bilgilendirildi.

Komisyonun kuruluş amacının da anlatıldığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.

Toplantıya Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü terör, istihbarat ve asayiş şube müdürleri katıldı.