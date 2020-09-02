Zabıta ekibinden örnek davranış

Van Büyükşehir Belediyesi zabıtaları, Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı.

Zabıta Daire Başkanlığı, ‘1-7 Eylül Zabıta Haftası' kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri örnek bir farkındalık çalışmasına imza atarak Ağartı Mahallesi (Ayanıs) sahilinde çöp topladı. Çok sayıda zabıta memurunun katıldığı etkinlikte sahil baştan sona temizlendi. Van Gölü sahillerinin temiz tutulması gerektiği mesajını da veren zabıta ekipleri, sahildeki vatandaşları temizlik konusunda uyardı.

Tüm personelin Zabıta Haftası'nı kutlayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, kentte halkın sağlığını, huzurunu ve konforunu korumak için canla başla çalıştıklarını belirterek, bunun yanı sıra ilin değerlerine de sahip çıkmayı kendilerine görev saydıklarını ifade etti.