Zabıta ekipleri bir yılda 5 bin 763 olaya müdahale etti

Kentte düzeni sağlamak ve toplum sağlığını korumak amacıyla 7/24 esasına göre çalışan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 2020 yılında da yoğun mesai harcadı. Çok sayıda başarılı çalışmaya imza atan zabıta, yıl boyunca 454'ü korona virüs denetimi olmak üzere 922 fırın, lokanta, restoran, kafe, market ve şarküteri denetimi yaptı. Bin 544 dilenci vakası, 219 seyyar satıcı müdahalesi, 30 adet işgaliye müdahalesi ile Alo 153 Zabıta hattına gelen 2 bin 594 ihbarı değerlendiren Zabıta Daire Başkanlığı, 19 yeni işletmeye de ruhsat verdi. Ayrıca 124 cezai işlem tutanağı ve dilenciler üzerinde çıkan paralara da mevzuat gereği el konularak kamuya aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçe zabıta müdürlükleriyle koordinasyon halinde çalışan Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yıl içerisinde özellikle seyyar satıcı ve kaldırım işgalleriyle etkin mücadele yürütürken, bin 840 adet CİMER, EBYS, mail ve dilekçeye de cevap verdi.