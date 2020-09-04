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Zabıta ekiplerinden kan bağışı

Van’ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Kızılay'a kan bağışında bulundu.


1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyen İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, örnek bir davranışta bulundu. Zabıta memurları, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kızılay kan bağış aracına giderek kan verdi. Zabıta Müdürü Tamer Seymen, Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaşlar için iyi niyet ve güler yüzle en iyi şekilde hizmet verdiklerini söyledi. Seymen, “Zabıta teşkilatının 194'üncü yılını kutladık. Sağlık durumu iyi olan arkadaşlarımız kan verdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için kan bağışladık” dedi.

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