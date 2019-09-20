Zabıta ve gazeteciler arasında dostluk maçı

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü münasebetiyle Van'daki zabıta çalışanları ve gazeteciler arasında dostluk futbol maçı oynandı.

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193'üncü yıldönümü münasebetiyle Van'da zabıta çalışanları ile gazeteciler arasında oynanan futbol müsabakası renkli geçti. Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç'in de forma giydiği müsabakalarda; zabıtaların takımında; Orhan Çiçek, Gökhan Ergenç, Osman Semerci, Şenol Okay, Emre Bayar ve Şahin Aktürk yer aldı.

Gazetecilerden oluşan takımda ise; Erol Çakıl, Serkan Aslan, Yunus Aykaç, Kenan Gül, Baki Karaca, Aytaç Aykaç ve Bişar Ulutaş yer aldı. Basınspor'da ikinci yarıda Kenan Gül'ün yerine Ömer Faruk Toktaş oyuna girdi.

Gazetecilerden oluşan takım, zabıtalardan oluşan takımı 11-10 mağlup etmeyi başardı. Zabıtaların golleri; Osman Sevinç (4), Şenol Okay (3), Orhan Çiçek (2) ve Şahin Aktürk'ten geldi.

Gazetecilerin golleri ise; Bişar Ulutaş (6), Baki Karaca (3), Aytaç Aykaç ve Serkan Aslan'dan geldi.

Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, söz konusu dostluk maçının zabıtalar ile medya mensuplarının kaynaşması açısından önemine değindi.