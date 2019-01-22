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Zabıta ve itfaiye personeline ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiye personeline ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiye personeline ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verildi.


Van Büyükşehir Belediyesinin personeline yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından göreve yeni başlayan itfaiye ve zabıta personeline iki günlük ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimleri verildi.


Kadın ve Aile Merkezinin konferans salonunda verilen eğitime 87 itfaiye ve 37 zabıta memuru katıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sibel Dicle tarafından verilen eğitimlerde; iş sağlığı ve güvenliğinin amacı, kapsamı, risk değerlendirmesi, iş kazaları ve önleyici tedbirler gibi konularda detaylı bilgiler verildi.


Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

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