Zabıtadan ekmek fırınlarına denetim

Van'ın Başkale ilçesinde vatandaşın daha hijyenik ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla fırınlarda denetim yapıldı.

Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve standartlara uygun ekmek tüketmeleri için denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde zabıta ekipleri, 9 fırında incelemelerde bulundu. Denetimlerde ekmeklerin gramajı tek tek ölçülürken, genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi.

Zabıta ekipleri, 210 gram ekmek için 1 lire 80 kuruşluk sabit değerlerini esas olarak aldı.

Zabıta ekiplerini memnuniyetle karşılayan fırın ve ekmek bayilerinin sahipleri ise tartım sırasında ekiplere yardımcı oldu.