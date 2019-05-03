Zahir Kandaşoğlu: “Hepimizde taşın altına elimizi atmak zorundayız”

Hepimizde taşın altına elimizi atmak zorundayız” dedi.

Açıklamalarda bulunan Zahir Kandaşoğlu, şehir için önem arz eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşak işinin yapımına başladıklarını söyledi. Kandaşoğlu, “İmkânlar ve ödenekler doğrultusunda sene sonu itibarı ile teslim edeceğiz. Bu süreçte hemşehrilerimizden özellikle biraz sabır istiyoruz. Çünkü çekeceğimiz cefa sonunda hep beraber konforlu bir yol ve trafiği rahatlamış bir şekilde teslim edilmiş göreceğiz. Yine ilimiz için önemli olan Van Emniyet Müdürlüğü kompleks işinde hızlı bir şekilde devam etmekteyiz. Tüm amacımız istihdam oluşturup, sezonda daha fazla insanımıza iş üretme çabasıdır. Şu günlerde yaklaşık 400 kişiye ek istihdam oluşturduk. Bu süreçte bu gibi projeler ilimize hem katma değer hem de bizim için önemli olan istihdamı oluşturuyor. Tüm hemşehrilerimize ricamdır, biraz risk alalım ama ilimizin ekonomisini canlandıralım” dedi.