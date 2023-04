Zerrinkadeh çiçekleri ve terslaleler doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Van'da yetişen ve endemik bir tür olan zerrinkadeh (nergis) çiçeği ile terslalelerin sunduğu görsel şölen doğaseverlerin doğal stüdyosu oldu.

Edremit ilçesinde kendiliğinden yetişen ve nergisgiller familyasından olan zerrinkadeh çiçeği, ilkbaharda hemen her bahçede boy gösteriyor. Yaklaşık 40 kilometre mesafedeki komşu ilçe olan ile Gevaş'a bağlı Dilmetaş Mahallesi'nde yetişen terslaleler, seyrine doyum olmaz bir güzellik ortaya çıkararak adeta doğal fotoğraf stüdyosu haline geldi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan gönüllüler, Ömer Demez'in başkanlığında her hafta Van'ın değişik tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret düzenleniyor. Doğaseverler her gittikleri alanda bol bol fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaşarak Van'ın tanıtımına katkı sunuyorlar. 44 doğaseverlerin bu haftaki etkinliği Akdamar Adası, Edremit ve Gevaş ilçeleri oldu. İlk olarak Edremit ilçesine giderek endemik bir tür olan ve burada yetişen ‘zerrinkadeh çiçeği' (Nergis) bahçelerini ziyaret ettiler. Bol bol fotoğraf çeken grup daha sonra Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi'ne geçerek burada yetişen terslalelerin bulunduğu mezarlığı ziyaret ettiler. Her yıl nisan ayının son haftasında açan, 15 günlük ömürleri olan ve eşsiz bir güzelliğe bürünen terslaleri ziyaret ederek bol bol fotoğraf çeken doğaseverler, daha sonra son durakları olan Akdamar Adası'na gitti. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Akdamar Adası, çiçek açan badem ağaçları ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Yoğun bir gün geçiren doğaseverler, yorgunluklarını dönüş yolunda teknede halay çekerek atmaya çalıştılar.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, kulüp olarak düzenlediğimiz etkinlik özellikle Van'ın yeşil ilçesi Edremit'te has olan endemik bir çiçek zerrinkadeh çiçek bahçelerini ziyaret ettik. Ardından tarihi yapılarıyla kilisesi ile ön planda olan Akdamar Adası'nı ziyaret ettik. Hemen ardından yine Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi'nde bulunan, endemik bir bitki olan ve koruma altındaki terslaleleri ziyaret ettik. 44 kişilik bir ekiple yaptığımız gezide Van'ın tanıtımına bir nebze de olsa katkı sunmak bizi mutlu ediyor” dedi.

“Zerrinkadeh çiçeği koruma altına alınmalı”

Edremit ilçesinde bulunan ve endemik bir tür olan zerrinkadeh çiçeklerinin koruma altına alınmasını isteyen Demez, “Edremit'te has olan bu bitki korunmalıdır. Ama maalesef imarı açılan birçok bahçe bu çiçeklerin yok olmasına neden oldu. Yıllar önce kocaman tarlalarda zerrinkadeh çiçekleri ile süslenirken, şimdi beton yığınlarıyla ezilmiş durumda. Edremit doğal haliyle koruma altına alınmalı. Yine Dilmetaş Mahallesi'nde bulunan terslalelerde koruma altına alınmalı. Bu endemik türleri çoğaltılması için kurumlar, hakla el ele çalışmalı. Bunların tohumu halka dağıtılmalı ve her bahçede bu çeken olması gerekiyor. Vatandaşların bunu çoğaltacağına inanıyorum, yeter ki buna birileri ön ayak olsun” diye konuştu.