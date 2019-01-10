Zeyna'nın katıldığı operasyonda 72 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda il merkezinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. İkamette narkotik köpeği Zeyna ile yapılan arama neticesinde 140 paket halinde 72 kilo 90 gram eroin maddesi ele geçirildi.

2018 yılında Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 ton eroin ele geçirilerek rekor kırılmış olup, 2019 yılında da uyuşturucu ile mücadelenin kararlılık ve azimle devam edeceği belirtildi.