Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Silahtaroğlu Vanspor FK: 1 Zonguldak Kömürspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur maçında Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Metehan Alpat, Yusuf Şimşek, Nesim Karenfil, Halil Erdoğan
Silahtaroğlu Vanspor FK: Onur Tekin, İlyas Ekiz, Berat Çetinkaya, Mete Yıldız, Aras Aydın, Emrah Tacir, (Mehmet Servan Çetin dk. 90+1), İbrahim Bingöl (Güney Tutçuoğlu dk. 68), Fatih Somuncu (Oktay Aydın dk. 46), Kubilay Akyüz (Furkan İnce dk. 83), Polat Furkan (Yusuf Şengüler dk. 83), Hamza Küçükköylü
Teknik Direktör: Saffet İşler
Zonguldak Kömürspor: Yüksel Egemen Yaylı, Hakan Çevik, Ali Osman Karpanoğlu, Muhammed Ali Kol, Muhammet Çelik (Rıdvan Bingöl dk. 58), Yılmaz Daler (Eyüp Akçan dk. 58), Sefa Gündak (Enes Güler dk. 78), Berat Vardal, Emre Kara, Oğuzhan Matur (Ercüment Eray Ataklı dk. 58), Mehmet Tuğrul Başkan (Osman Paşa Zorlu dk. 62),
Teknik Direktör: Şenol Demir
Gol: Kubilay Akyüz (dk. 72)
Sarı Kartlar: Oktay Aydın (Silahtaroğlu Vanspor FK), Ali Karnapoğlu, Sefa Gündak (Zonguldak Kömürspor)