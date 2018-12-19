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Ziraat Türkiye Kupası: Van Büyükşehir Belediyespor: 2 - Boluspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında Van Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçtan 5-1'lik galibiyet ile ayrılan Boluspor, alınan bu sonuçla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükselmiş oldu.



Stat: Van Atatürk


Hakemler: Ramazan Keleş, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta


Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Soner Birinci, Cemal Doğu, Emre Toptan, Serdar Cansu, Ahmet Şahbaz, Burçak Özkanca, Şerif Doğan (Mesut Saray dk. 70), Barış Sağır, Sedat Komi (Şiyar Sayyiğit dk. 90 ?), Çağrı Tekin (Tahir Kurtuluş dk. 44)


Yedekler: Kadir Kahvecioğlu, Mutlu İlengöz, İsmail Güner, Yakup Demir


Boluspor: Gökhan Köstereli, Mamadou Diarra, İsmail Haktan Odabaşı, Bilal Sebahi, İshak Çakmak, Mutlu Güler (Guido Koçer dk. 80), Batuhan Altıntaş, Yusuf Emre Gültekin (Akabueze dk. 70), Ümit Kurt, Mustafa Durak (Hayrullah Bilazer dk. 59), Abdurrahman Çağlar


Yedekler: Sabri Can, Özgür Can Özcan, Daniel Svetoslavov Dimov


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Cemal Doğu (dk. 4) Tahir Kurtuluş (dk. 78) (Van Büyükşehir Belediyespor), Bilal Sebahi (dk. 2), Yusuf Emre Gültekin (dk. 65) (Boluspor)


Sarı Kartlar: Sedat Komi, Tahir Kurtuluş (Van Büyükşehir Belediyespor), Akabueze (Boluspor)

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