Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 1 - Sancaktepe FK: 0

Tur maçında Van Spor FK evinde konuk ettiği Sancaktepe FK'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Gürel Uzuner, Ejder Yapıcı, Serdar Osman Akarsu

Van Spor FK: Asil Kaan Güler, Şerif Doğan (Serdar Cansu dk. 73), Yakup Demir, Ufukhan Bayraktar, Barış Gök, Mert Özyıldırım, Timuçin Aşcıgil (Barış Sağır dk. 59), Oktay Aydın, Emrah Tacir, Tunç Murat Behram (Cihan Özkaynak dk. 72), Umut Koray Öz

Sancaktepe FK: Hüseyin Yılmaz, Can Demir Aktav, Ahmet Sivri, Halil İbrahim Tuna, Ogün Bayrak, Mert Örnek (Melik Derin dk. 71), Muharrem Cinan, Bilal Yıldırım, Berke Yılmaz (Alaattin Hamza Ok dk. 72), Selim Kayacı, İrfan Akgün

Sarı Kartlar: Ahmet Sivri (dk. 26), İrfan Akgün (dk. 60), Can Demir Aktav (dk. 87) (Sancaktepe FK), Mert Özyıldırım (dk. 49), Oktay Aydın (dk. 78) (Van Spor FK)

Gol: Tunç Murat Behram (dk. 41 pen.) (Van Spor FK)