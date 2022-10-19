Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 - 23 Elazığ FK: 3

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu'nda Van Spor FK, konuk ettiği 23 Elazığ FK'ya uzatmalarda 3-2 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Kaplan, Erol Ernek, Ozan Bekar
Silahtaroğlu Van Spor FK: Onur Tekin, Miraç Acer, Bahtiyar Yılmaz (Uğur Can dk. 46), Furkan Sakı, Erkul Küçük, Muhsin Yıldırım, Muhammed Ali Doğan (Barış Sağır dk. 67), Yusuf Şengüler, Hasan Bilal, Furkan İnce (Umut Sözen dk. 83), Yaser Hacımustafaoğlu (Emrah Tacir dk. 67)
23 Elazığ FK: Ali Karataş, Seyid Ahmet Han (Hakan Şengüler dk. 84), Harun Koç (Vedat Yeşilkaya dk. 62), İbrahim Kaya, Özcan Şahan (Ceyhun Tüccar dk. 109), Ercan Şirin, Eren Çinkılınç (Rasim Ertan Karlıdağ dk. 84), Emre Eser (Serdar Yıldırım dk. 83), Yusuf Aydin, Sezer Kahraman, Furkan Yiğit (Zülfücan Güncü dk. 75)
Goller: Muhammed Ali Doğan (dk. 5), Hasan Bilal (dk. 61), Onur Tekin (dk. 119 k.k) (Silahtaroğlu Van Spor FK), İbrahim Kaya (dk. 9 ve 88) (23 Elazığ FK)
Sarı kartlar: Bahtiyar Yılmaz, Miraç Acer, Erkul Küçük, Emrah Tacir (Silahtaroğlu Van Spor FK), Hakan Sengüler, Yusuf Aydin (23 Elazığ FK)