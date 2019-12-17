İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 - Kasımpaşa: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Van Spor FK, evinde Kasımpaşa ile uzatmalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa, bir üst tura yükseldi.



Stat: Atatürk


Hakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Abdullah Bora Özkara


Van Spor FK: Salih Şenbaş, Barış Gök, Samet Cantürk, İsmail Güner (Sefa Küpeli dk. 72), Şerif Doğan, Oktay Aydın (Mert Özyıldırım dk. 100), Barış Sağır, Cihan Özkaymak (Tunç Murat Behram dk. 46), Serdar Cansu, Mehmet Sıddık İstemi, Batuhan Er (Emrah Tacir dk. 82)


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Kasımpaşa: Murat Can Yıldız, Ben Youssef, Uğurcan Yazğılı, Karim Hafez, Haris Hajradinovic, Tobias Heintz (Emre Çetinkaya dk. 111), Veysel Sarı, İlhan Depe (Batuhan Dıraga dk. 106), Azad Toptik (Ahmet Hakan Demirli dk. 61), Çağtay Kurukalıp, Khalili (Öğuzhan Özcan dk. 116 ?)


Teknik Direktör: Tayfur Havutçu


Sarı Kartlar: Murat Can Yıldız, İlhan Depe, Veysel Sarı (Kasımpaşa), Mehmet Sıddık İstemi, Serdar Cansu (Van Spor FK)


Goller: Hajradinovic (dk. 34), İlhan Depe (dk. 90+7) (Kasımpaşa), Batuhan Er (dk. 45+1 pen.), Serdar Cansu (dk. 60) (Van Spor FK)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.