Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 - Kasımpaşa: 2

Tur rövanş maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Van Spor FK, evinde Kasımpaşa ile uzatmalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa, bir üst tura yükseldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Abdullah Bora Özkara

Van Spor FK: Salih Şenbaş, Barış Gök, Samet Cantürk, İsmail Güner (Sefa Küpeli dk. 72), Şerif Doğan, Oktay Aydın (Mert Özyıldırım dk. 100), Barış Sağır, Cihan Özkaymak (Tunç Murat Behram dk. 46), Serdar Cansu, Mehmet Sıddık İstemi, Batuhan Er (Emrah Tacir dk. 82)

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Kasımpaşa: Murat Can Yıldız, Ben Youssef, Uğurcan Yazğılı, Karim Hafez, Haris Hajradinovic, Tobias Heintz (Emre Çetinkaya dk. 111), Veysel Sarı, İlhan Depe (Batuhan Dıraga dk. 106), Azad Toptik (Ahmet Hakan Demirli dk. 61), Çağtay Kurukalıp, Khalili (Öğuzhan Özcan dk. 116 ?)

Teknik Direktör: Tayfur Havutçu

Sarı Kartlar: Murat Can Yıldız, İlhan Depe, Veysel Sarı (Kasımpaşa), Mehmet Sıddık İstemi, Serdar Cansu (Van Spor FK)

Goller: Hajradinovic (dk. 34), İlhan Depe (dk. 90+7) (Kasımpaşa), Batuhan Er (dk. 45+1 pen.), Serdar Cansu (dk. 60) (Van Spor FK)