10 dakikalık periyotta sayı atamadılar

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) 20. hafta maçında eşine ender rastlanan bir performans çizerek 10 dakikalık ilk periyotta rakip potaya sayı atamazken, kendi potasında 31 sayı gördü. Yıl Spor Salonunda oynanan müsabakada İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlayan Yalova ekibi maçı 98-45 kaybederek küme düştü.

Salon: 90.Yıl

Hakemler: Engin Serdar Meylani, Mehtap Bakış, Alper Taşkoparanoğlu

YOSK: Ahmet İkizoğlu 2, Saif İmad Alhamid, Eyüp Atırcıoğlu 14, Ömer Gürkan 17, Bayram Eren 16, Amir Alipoor Shahsavari 2

İzmir Büyükşehir Belediyesi: İsmail Boyraz 2, Volkan Aydeniz 4, Ersin Sayın, Mıhammad Hassan Sayari 14, Hakan Kıroğlan 10, Mustafa Şahin 15, Rıdvan Aksoy 4, Ömer Yılmaz 11, Halil İbrahim Bağlı 6, Mahsun İpekişen 20, Ramazan Kahrıman, Olcay Atsız 10

1. Periyot: 0-31 (İzmir lehine)

Devre: 8-53 (İzmir lehine)

3. Periyot: 24-77 (İzmir lehine)