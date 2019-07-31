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112'ye asılsız ihbarda bulunanlara para ve hapis cezası

Ambulans, itfaiye, polis, jandarma, AFAD, orman, sahil güvenlik ihbarlarının ortak ihbar hattı olan 112’ye vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceğini hatırlatan Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “En büyük sıkıntımız asılsız ihbarlar” dedi.

Ambulans, itfaiye, polis, jandarma, AFAD, orman, sahil güvenlik ihbarlarının ortak ihbar hattı olan 112'ye vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceğini hatırlatan Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “En büyük sıkıntımız asılsız ihbarlar” dedi.


İhtiyaç durumunda yapılan 112 aramalarda vatandaşların adres bilgilerini net bir şekilde vermelerinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, yapılan ihbarın ardından ilgili mercilerin en kısa zamanda olay yerine ulaştığını söyledi. Türkiye genelinde 112'ye yapılan aramaların yüzde 90'ının asılsız olduğunu ifade eden İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Bu ihbarı yapan insanlar bir gün kendilerinin de 112'ye ihtiyacı olabileceğini bilmeli. Bu yüzden asılsız ihbarların yapılmaması, gerektiği durumda çağrılması ve kendi imkânlarımızla geçiştirebileceğimiz küçük rahatsızlıklar için ambulans çağrılmaması gerektiğini düşünüyoruz. 703 sayılı KHK ile 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarla meşgul edenlere valilk onayıyla Kabahatler Kanununun 4 A maddesi gereğince 344 lira para cezası kesiliyor. Tekrarı halinde ise ceza ikiye katlanıyor. Ayrıca şikâyet edilmeleri durumunda hapis cezası alan vatandaşlar da bulunmakta” diye konuştu.

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