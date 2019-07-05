14 FETÖ/PDY sanığı adliyeye sevk edildi

Yalova merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yalova başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Zonguldak, Ordu, Tekirdağ, Hatay ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içerisinde mahrem hizmetler yapılanması kapsamında ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandığı tespit edilen 1 yarbay ve 1 yüzbaşı, 10 astsubay başçavuş, 1 astsubay üstçavuş ve 1 emekli astsubay adliyeye sevk edildi.