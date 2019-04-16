15 günlük Miraç bebeğin ölümünde ihmal iddiası

Yalova Devlet Hastanesi'ne sarılık tedavisi için yatırılan 15 günlük Miraç bebeğin, hastane görevlilerinin verdiği anne sütünün akciğerlerine kaçması sonucu beyin ölümü gerçekleştiğini iddia eden ailesi suç duyurusunda bulundu.

Armutlu ilçesinde yaşayan Mahmut ve Aydanur Şamdanlı çifti, 1 Nisan'da ilk çocukları Miraç bebeği kucaklarına alma heyecanı yaşadı. Miraç bebeğe doğumdan 3 gün sonra kontrole götürüldüğü Yalova Devlet Hastanesi'nde sarılık teşhisi koyuldu. Doğumun gerçekleştiği hastanede ışın tedavisine alınan bebeğin ailenin iddiasına göre, hemşireler tarafından verilen anne sütünün akciğerlere kaçması sonucu kalbinin durduğu, sonrasında ise özel bir hastaneye sevk edildiği bildirildi. Beyin ölümü gerçekleşen Miraç bebek özel hastanede yoğum bakımda tutuluyor.

Bebeklerinin beyin ölümünden hastaneyi suçlu tutan aile, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Konuyla açıklamalarda bulunan baba Mahmut Şamdanlı, Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeğin sarılık seviyesinde düşüş yaşandığını dile getirerek, "Çocuğum gayet normaldi. Akşam dediler ki annesi gelebilir. Biberonla değil de annesi emzirebilir dediler. Biz akşam çıkışını da yaparız dediler. Çocuk iyi oldu ama hafta sonuna girdiği için pazartesiyi beklemeniz lazım dediler bize yukarıda oda açtılar. Aynı gün akşam saatlerinde kendilerine hastanedeki nöbetçi doktordan telefon geldi. Dedi ki çocuğun ciğerlerine süt kaçırdık. Çok telaşlanmışlardı. Artık itiraf ettiler orada. Biz çocuğun ciğerlerine süt kaçırdık çocuğa erken müdahale yapamadık çocuğun kalbi durdu beyni oksijensiz kaldı oksijen tedavisi için Uzmanlar Hastanesi'ne sevk etmemiz lazım bizim burası 2. derece yoğun bakım. 3. dereceye sevk etmemiz lazım. Tabii o anda ilk çocuğumuz ne yapacağımızı şaşırdık kime hesap soralım kime ne diyelim derken baktım sedyeciler sedyeyi taşımıyorlar çekemiyorlar tuttum çocuğum yaşasın diye sedyeyi çekmeye çalıştım. Yani o anda çocuğumu kurtarmanın derdine düştüm. Baktım ki çocuğuma yardım eden yok taşıyan yok hastanede. Tuttum sedyeyi ben taşıdım" dedi.

Bebeğin beyin ölümünde ihmalin olduğunu ileri süren Şamdanlı, “Savcılığa dilekçemizi verdik bir şey çıkacağını sanmıyorum ama 100 defa bu dava düşse 101'inci defa dava açacağımı bilsin herkes" diye konuştu.

Devlet Hastanesi yetkilileri ise, iddiaları kabul etmeyerek, normal tedavisi devam ederken bebeğin kalbinin durduğunu söyledi.