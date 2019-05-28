15 sulama yatırımcısına 370 bin lira hibe desteği ödenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Yalova'da desteklemeye hak kazanan 15 proje sahibiyle hibe sözleşmesi imzalandı.

2019'da 15. etap bireysel bulama sistemleri hibe desteği programı kapsamında 1 Ocak-31 Mart 2019 tarihleri arasındaki doksan günlük başvuru süresi içerisinde Yalova'da 15 yatırımcı projeye başvurdu. Başvurusu uygun görülen 15 yatırımcıya ait 3 mikro yağmurlama, 5 yağmurlama, 6 damlama ve 1 adet güneş enerjili sulama projeleri onaylandı. Projeleri onaylanarak hibe almaya hak kazanan yatırımcılar ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında hibe sözleşmeleri imzalandı.

İmza töreninde konu ile ilgili bilgi veren İl Müdürü Suat Parıldar, "Bereketli topraklarımızı verimli sulama sistemleri ile buluşturarak daha da bereketli hale getirme hedefimizde bakanlığımızın bireysel sulama sistemleri hibe projeleri önemli bir rol almaktadır. 2006-2018 tarihleri arasında 79 sulama projesine 535 bin lira hibe desteği vererek bin 260 dekar alanın sulanmasını sağladık. 2019 yılında da Yalova genelinde 15 yatırımcımızın projesi onaylandı. Bu 15 proje de tamamlandığında 370 bin TL hibe ödemesi yapacağız ve 377 dekarlık alanı daha basınçlı sulama sistemine kavuşturacağız. 2019 yılı itibariyle 13 yılda toplam 94 yatırımcımıza 740 bin TL hibe desteği sağlayarak bin 637 dekar tarım alanını basınçlı sulama sistemlerine kavuşturmuş olacağız” dedi.

“Sudan Büyük Tasarruf Sağlıyoruz”

Artan nüfus ile birlikte su ve gıda temininin dünyanın önemli sorunları arasında yer aldığına değinen Parıldar, “Bu projeler ile hem daha az su kullanarak sudan büyük tasarruf sağlıyoruz hem de birim alandan alınan verimi arttırarak daha fazla insana gıda sağlamış oluyoruz. Gerek yapılan ve yapımı devam eden sulama göletlerimizle ve gerekse sulama sistemleri hibe projeleri ile Yalova'nın tarım alanlarının büyük bir bölümünü verimli sulama sistemleri ile buluşturmayı hedefliyoruz. Projeleri onaylanarak hibe almaya hak kazanan yatırımcılarımıza ve Yalova'nın gayretli üreticilerine bereketli bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılar 25 Temmuz'a kadar sulama projelerini tamamlayacaklar. Sulama sistemlerini kurduktan sonra da İl Müdürlüğü tarafından yapılacak kontroller sonrasında yatırımcılara hibe destekleri ödemeleri yapılacak.