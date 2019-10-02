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15 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız 4. kattan atladı

Yalova’da 15 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız, yaşadığı apartmanın 4.

Yalova'da 15 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız, yaşadığı apartmanın 4. katından kendini boşluğa bıraktı. Genç kız şans eseri olayı kırıklarla atlattı.


Edinilen bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi Lütfü Paşa apartmanında ailesi ile birlikte yaşayan Irak uyruklu H. Abdul H. dün gece bilinmeyen bir sebeple oturdukları apartmanın 4. katından atladı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülen genç kızın vücudunda kırıklar tespit edilirken, iç kanama şüphesi ile yoğun bakıma alındı. Genç kızın toprak zemine düşmesinin hayatını kurtardığı dile getirilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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