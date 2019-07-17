180 milyon dolarlık dev yatırım açıldı

Karaderili Şirketler Grubu'nun Yalova'ya kazandırdığı beş yıldızlı Terma City açıldı.

180 milyon dolarlık yatırım değeri ile 60 bin metrekare üzerine kurulu tesis 2 bin 200 yatak kapasiteli. 6 bin metrekare üzerine kurulu beş yıldızlı Spa'sı, özel olarak dizayn edilen bin metrekarelik başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesi, bin kişilik havuz kenarı davet salonu bulunan tesis, Bülent Ersoy eşliğinde görkemli bir açılış yaparak kapılarını açtı.

İstanbul'un ön bahçesi Yalova'da Türkiye ve dünya termal turizminin lideri olmaya aday Terma City, getirdiği yeniliklerle bölge turizmi ve otellerinin de kalite çizgisini artıracak. Karaderili Şirketler Grubu Ceo'su Tevfik Talas, açılış gecesi yaptığı konuşmada, "Yalova, yatırım yapılması konusunda çok geç kalınmış bir yer. Bölge gerek termal, gerekse yaz turizmi açısından yüksek potansiyele sahip. Turistler geldiklerinde sadece otelde kalmıyor. Yalova ve yakın illeri de gezmek istiyorlar. Bu durum da Yalova bölgesi ve yakın şehirlerin ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Turistlerin Yalova ve yakın şehirlerde yapacakları alışverişlerle bölge ekonomisine 20 milyon dolarlık gelir sağlayacağını düşünüyoruz. Doğrudan Yalova'ya gelen turistlerimiz için de İstanbul, Bursa ve çevre bölgeleri de kapsayacak şekilde paket turlar düzenledik. Yalova Terma City, hedef kitle olarak Ortadoğu'yu belirlese de Amerika'dan Avrupa Birliği'ne ve Asya ülkelerine kadar geniş kapsamlı bir pazarlama faaliyetine girişti. Küresel çapta acentelerle anlaşmalar imzaladı. Bu çabalarımızla dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunan tesisimizi ve Türkiye'nin doğal hazinesini herkese tanıtmayı hedefliyoruz. Maksadımız biz kazanırken ülkemizin de kazanması" diye konuştu.

Talas, sadece Orta Doğu ve Körfez bölgesinden değil dünyanın her yerinden müşteri beklediklerini kaydederek, otelin tanıtımı için Bağdat, Ürdün, Mısır, Tunus ve Moskova'da ofis açtıklarını dile getirdi. Talas, gelecek yıl da Tiflis, Bakü ve Tahran ofislerini açarak buralarda tanıtım ve satış faaliyetini gerçekleştireceklerini bildirdi. Talas, projeleri kapsamında yerel ekonomiye katkı sunmayı da amaçladıklarının altını çizerek, şu anda bin 500 kişiyi istihdam ettiklerini, proje tamamlandığında 2 bin-2 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacaklarını aktardı.

20 kralı aynı anda ağırlayabilecek termal otel

Karaderili Şirketler Grubu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Terma City ‘de özel olarak dizayn edilen, bin metrekarelik başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesi bulunuyor. Türkiye'de 20 kral daireli ve bin metrekarelik 1 başkanlık suitli termal oteli ilk kez yapıldı. Kral dairelerinin 16 adedi tek kat ve ortalama 250 metrekare, 4 adedi de dubleks 500 metrekare olarak planlandı. Dairelerde, ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyo, ikinci yatak odası ve banyosu bulunuyor. Salon büyüklüğü ise 130 metrekare olarak belirlendi. Salonlarda, şömine, bar, piyano, tamamı özel tasarım yemek ve oturma grupları bulunuyor.

Dubleks kral dairelerinde ise diğerlerine ek olarak sauna, hamam, çalışma odası, bakıcı odaları, mutfak, 200 metrekare salon bulunuyor. Ebeveyn yatak odasında kumandalı döner yatak, masaj yatakları ve elektrikli kumanda ile karartılabilen camlar kullanıldı. Kral dairelerinde birinci sınıf mermer ve özel tasarım seramikler kullanıldı. Mobilyalar özel tasarım olarak dizayn edildi. Terasları büyük olarak inşa edilen 6 adet kral dairesinin teraslarında manzaraya karşı separatörlü jakuzi bulunuyor.

Termal artık sadece “şifa” değil

Sağlık turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu Yalova Terma City projesinde sağlık turizmine gereken önemi veren şirketlerin başında geliyor. 5 yıldızlı lüks termal turizm kompleksi. 6.000 metrekare sağlık, spa&kür merkezi otelde, fizik-tedavi ve rehabilitasyon merkezi, açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar da mevcut.

Ziyaretçiler için her ayrıntının düşünüldüğü projede, 8 tane aile hamamı, bay-bayan ayrı hamamlar, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, on bir tane terapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, üç tane vip terapi salonu, vitamin bar dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise, proje Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden ilhamla yapılandırıldı.

Türkiye'nin kongre oteli olmaya adayız.

Karaderili Şirketler Grubu Terma City'ye yaptıkları yatırımlarla iş dünyasının büyük ihtiyaç duyduğu kongre ve seminer alanlarını da hizmete sokacak. İstanbul'a 1 saatlik mesafede bu kadar büyük bir termal otelin olmayışı, aynı anda 3 bin kişinin katıldığı hem uluslararası hem de İstanbul'da seminer ve kongre yapmak isteyenlerin mekân meselesini çözecek.

Bülent Ersoy: ”Fevkaladenin fevkinde”

Açılışa katılan Bülent Ersoy, otelin kral dairesinde basını mensuplarının sorularını cevapladı. Ersoy, “Bugün banyo yaptım, Türk hamamı çok güzeldi. Ben de şimdi eve bir Türk hamamı yaptıracağım. Çok beğendim. Her şeyi ile fevkaladenin fevkinde. Şöyle bir kusur arayayım dedim bir şeyler çıkarabilirmiyim diye, ama hiçbir şey bulamadım" dedi.