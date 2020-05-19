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19 Mayıs'ta evlerinde zeybek oynadılar

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) üyesi gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda evlerinde zeybek oynayıp muhteşem bir şova imza attı.

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) üyesi gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda evlerinde zeybek oynayıp muhteşem bir şova imza attı.


Pandemi sebebiyle bir araya gelemeyen Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) üyesi 56 genç dansçı, 19 Mayıs dolayısıyla evlerinde zeybek oynarken çektikleri videoları bir araya getirip gösteri hazırladı. 115 ayrı video kullanılarak hazırlanan proje sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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