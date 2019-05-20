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2 bin 543 metre yüksekte 100. yıl coşkusu

Yalova Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (YADOS) ve İstanbul Doğa Dağcılık Kulübü Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100.

Yalova Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (YADOS) ve İstanbul Doğa Dağcılık Kulübü Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıldönümünü 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ zirvesinde kutladılar.


Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100. yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Ve Gençlik ve Spor Bayramı değişik kutlamalara sahne oldu. Bu kapsamda YADOS ve İstanbul Doğa Dağcılık Kulübü üyeleri de 45 kişilik bir ekiple bu coşkuyu Uludağ'ın 2 bin 543 metre yüksekteki zirvesinde yaşadılar. Ekip 22 kilometrelik zorlu bir yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. Burada Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile poz veren dağcılar, “Bizde dağcılar olarak Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100 yılını bu şekilde kutlamak istedik. Atatürk'ün posterlerini ve Türk Bayrağımızı Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ zirvesine taşıyarak o gün ulu önderin Samsun'a ayak basışının önemine vurgu yapmaya çalıştık” dediler.

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