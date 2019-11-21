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2 dev projeye yerinde inceleme

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Çolak, Hersek Lagünü Sulak Alanında incelemelerde bulundu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Çolak ve beraberindeki heyet, Altınova Hersek Lagünü Sulak Alanında bitme aşamasına gelen Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ile Engelli Uyumlu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Çolak'a inceleme ve denetimlerinde Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Dairesi Başkanı Dr. Teoman Meriç, Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Nurbay Zeki Engin, Yalova Şube Müdür vekili Gürcan Olcay ve teknik personel eşlik etti. Arazi üzerinde yapılan teknik inceleme ve denetimler sonrasında Genel Müdür Yardımcısı Çolak Başkanlığında Yalova Şube Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapıldı.

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