2021'de yurtdışından Yalova'ya 11 bin kişi göç etti

Kentten yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 3 bin 723 olarak açıklandı.

Verilere göre, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 116,9 artarak 739 bin 364 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 51,9'unu erkekler, yüzde 48,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 124 bin 269'unu Türk vatandaşları, 615 bin 95'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu. Yurt dışından Yalova iline göç edenlerin sayısı 2021 yılında, 11 bin 458 kişi oldu. Göç eden nüfusun 5 bin 747'sini erkekler, 5 bin 711'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 583'ünü Türk vatandaşları, 10 bin 875'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

2021'de Yalova ilinden yurt dışına 3 bin 723 kişi göç etti. 2021 yılında göç eden nüfusun 2 bin 066'sını erkekler, 1 657'sini ise kadınlar oluşturdu. Yalova ilinden yurt dışına giden nüfusun 343'ünü Türk vatandaşları,3 bin 380'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'ye 2021 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 12,3 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,1 ile 25-29 ve yüzde 10,7 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 14,4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,3 ile 30-34 ve yüzde 11,6 ile 20-24 yaş grubu izledi.

Türkiye'ye 2021 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 47,8 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,2 ile Antalya, yüzde 6,7 ile Ankara, 2,7 ile Bursa ve yüzde 2,4 ile Mersin takip etti.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 35,2 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 11,9 ile Ankara, yüzde 6,2 ile Antalya, yüzde 3,7 ile İzmir ve yüzde 2,7 ile Bursa izledi. Türkiye'ye 2021 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 12,1 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı yüzde 10,9 ile İran, yüzde 6,5 ile Özbekistan, yüzde 6 ile Suriye ve yüzde 5,5 ile Afganistan vatandaşları izledi.