3 araca çarparak caddeyi savaş alanına döndürdü

Yalova'da 2'si park halindeki 3 araca çarpan ve alkollü olduğu iddia edilen cip sürücüsüne çevredeki vatandaşlar saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Yalı Caddesi'nde sürücüsünün aşırı hızlı olduğu ileri sürülen 77 AV 800 plakalı cip önce park halindeki bir otomobile sonrasında ise yolda seyreden 16 ATY 468 plakalı başka bir cipe çaptı. Hızını alamayan cip sonrasında ise yol kenarında park halinde bulunan 34 VOE 04 plakalı otomobile çarparak üzerine çıktı.

Caddeyi savaş alanına döndürdü

Yaşanan kazada caddeyi savaş alanına döndüren cip sürücüsüne vatandaşlar tepki gösterdi. Alkollü olduğunu iddia ettikleri sürücüye saldıran vatandaşlara polis müdahale etti. Güçlükle ayrılan sürücü koşarak olay yerinden ayrıldı. Şahıs sonrasında polis tarafından gözaltına alındı.

Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.