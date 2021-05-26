3. Lig'de küme düşmenin kaldırılmasını talep ettiler

com 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen 16 kulübün başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek 2020-2021 sezonunda 3. Lig'den düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette 16 kulüp başkanı olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşme imkanı bulduklarını anlattı. Tuna, toplantıda TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Ali Düşmez, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın da yer aldığını söyledi.

Tuna, görüşmede kendisinin yanı sıra Cizrespor, Tokatspor, Tekirdağspor, 1877 Alemdağ Spor, Atlas Maden Çengelköyspor, Gölcükspor, Manisaspor, Muğlaspor, Sultanbeyli Belediye Spor, Yozgatspor 1959 FK, Antalya Kemerspor, Silivrispor, Arhavispor, Payasspor ve Kozanspor başkanlarının tek tek dinlendiğini belirtti.

2020-2021 sezonunda com 3. Lig'den düşmenin kaldırılmasını istediklerini ifade eden Tuna, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini anlattı.

Tuna, geçtiğimiz sezonda pandemiden en çok 3. Lig'in etkilendiğini belirterek, “2020-2021 sezonunda özellikle 3. Lig'de mücadele veren takımların yaşadığı sıkıntıları anlattık. Ligden düşmenin kaldırılması için nedenlerimizi sunduk” diye konuştu.

Öte yandan TFF'ye diğer lig takımlarından da bazı taleplerin geldiği öğrenildi. TFF Yönetim Kurulu'nun 10 içinde toplanarak gelen talepler üzerine değerlendirme yapacağı bildirildi.