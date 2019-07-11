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35 bin sazan yavrusu göletlere bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde, Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yalova’daki 3 gölete 35 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde, Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yalova'daki 3 gölete 35 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.


Su kaynaklarının korunarak su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle ülke genelindeki göl, gölet ve barajlarda sürdürülen proje kapsamında Çınarcık Ortaburun Göleti'ne 30 bin, Çiftlikköy Örencik Göleti'ne 3 bin, Altınova Sermayecik Göleti'ne ise 2 Bin olmak üzere toplamda 35 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

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