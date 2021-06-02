4 ilde insan kaçakçılığı yapan örgüte operasyon

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından insan kaçakçılığı yapan örgüte yönelik operasyon gerçekleştirildi. Örgütün göçmen kaçakçılığı suçu işlediği tespit edildi. Örgütün göçmenleri barınak tabir edilen alanlarda topladığı istihbaratına ulaşan polis, operasyon için düğmeye bastı. Takibe alınan örgüte yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale illerindeki 11 adreste aramalar gerçekleştirildi.

Operasyonda aralarında örgüt lideri A.M'nin de olduğu 15'i yabancı uyruklu 18 kişi ve 88 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Polis A.M'nin yurtdışı bağlantıları olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edilen toplam 108 bin 830 TL, 2 bin 700 euro, bin dolar ve 32 milyon İran riyali ile ücret kayıtlarının not alındığı defterler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.M, A.D.W.W, CMR, Z.G.R, M.S.S, H.M.H, S.T, E.B, A.K, M.N, S.H, I.R, L.M.B, M.R, İ.A, K.B.C, G.S. ve S.U. Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. 88 düzensiz göçmen için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.